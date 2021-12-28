Феррер назвал главную угрозу для Новака Джоковича на АО-2022

Финалист "Ролан Гаррос" 2013 года, бывшая третья ракетка мира в мужском одиночном разряде, испанец Давид Феррер высказал мнение, что его соотечественник Рафаэль Надаль будет главным конкурентом серба Новака Джоковича в борьбе за победу на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

"На данный момент Джокович играет хорошо. У него всё в порядке со здоровьем. Но я думаю, что у Рафаэля Надаля также есть шансы выиграть Australian Open", — приводит слова Феррера Sky Sports.

Напомним, Надаль ранее объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.