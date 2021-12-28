Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феррер назвал главную угрозу для Новака Джоковича на АО-2022
И это Рафаэль Надаль
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Финалист "Ролан Гаррос" 2013 года, бывшая третья ракетка мира в мужском одиночном разряде, испанец Давид Феррер высказал мнение, что его соотечественник Рафаэль Надаль будет главным конкурентом серба Новака Джоковича в борьбе за победу на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
"На данный момент Джокович играет хорошо. У него всё в порядке со здоровьем. Но я думаю, что у Рафаэля Надаля также есть шансы выиграть Australian Open", — приводит слова Феррера Sky Sports.
Напомним, Надаль ранее объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
Популярное сейчас
- Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику
- Дженоа Шевченко может подписать нападающего московского Спартака
- Ворскла намерена отказаться от двух арендованных игроков Шахтера
- Свитолина готова вакцинироваться в третий раз ради Australian Open
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО