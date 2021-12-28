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Australian Open добивается разрешения на участие Джоковича без вакцинации
Не все равны
фото - flashscore.com.ua
Организаторы Открытого чемпионата Австралии ведут переговоры с местными властями по поводу участия в турнире первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации издания, руководство Australian Open пытается получить для Джоковича медицинский отвод.
Напомним, для въезда в Австралию и, соответственно, участия в Australian Open необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. Первая ракетка мира Джокович до сих пор не раскрывал, сделал он прививку или нет.
Позднее появилась информация, что невакцинированные игроки смогут выступить на Открытом чемпионате Австралии – 2022, если получат медицинский отвод.
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