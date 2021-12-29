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Стаховский подтвердил, что Australian Open-2022 станет для него последним в карьере

Теннис
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Теннисист прощается с Мельбурном

Стаховский подтвердил, что Australian Open-2022 станет для него последним в карьере

Новина українською

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в Instagram объявил, что в последний раз выступит на Открытом чемпионате Австралии.

"Australian Open, готов станцевать в последний раз", - написал Стаховский, который в Мельбурне будет стартовать из квалификации.

На Australian Open Сергей Стаховский с 2009 года провел в основной сетке 13 матчей, в которых одержал четыре победы.

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В статье: Australian Open Сергей Стаховский
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