Стаховский подтвердил, что Australian Open-2022 станет для него последним в карьере

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в Instagram объявил, что в последний раз выступит на Открытом чемпионате Австралии.

"Australian Open, готов станцевать в последний раз", - написал Стаховский, который в Мельбурне будет стартовать из квалификации.

На Australian Open Сергей Стаховский с 2009 года провел в основной сетке 13 матчей, в которых одержал четыре победы.