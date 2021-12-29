Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Однажды Надаль выиграл 50 сетов подряд на грунте и стал рекордсменом тенниса. ВИДЕО
Серия, аналогов которой не существует
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль в мае 2018 года побил рекорд Джона Макинроя, выиграв 50 сетов подряд на грунте.
Прервать невероятную серию Надаля в четвертьфинале Мастерса в Мадриде смог Доминик Тим.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Украинские рефери не умеют судить
- "Он очень современный". Защитник Ференцвароша тепло вспомнил Реброва
- Готовы предложить 15 миллионов евро. Шахтеру интересен вингер Аякса
- Ярмоленко, Беленюк или Усик? Выбираем лучшего спортсмена 2021 года!
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...