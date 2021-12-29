  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Однажды Надаль выиграл 50 сетов подряд на грунте и стал рекордсменом тенниса. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Однажды Надаль выиграл 50 сетов подряд на грунте и стал рекордсменом тенниса. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Серия, аналогов которой не существует

Однажды Надаль выиграл 50 сетов подряд на грунте и стал рекордсменом тенниса. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль в мае 2018 года побил рекорд Джона Макинроя, выиграв 50 сетов подряд на грунте.

Прервать невероятную серию Надаля в четвертьфинале Мастерса в Мадриде смог Доминик Тим.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...