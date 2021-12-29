Сербское издание сообщило, что Джоковичу запретили участвовать в Australian Open

Сербская ежедневная газета Informer сообщила, что Новак Джокович не получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса и не сможет сыграть на Australian Open.

В то же время издание Telegraf отмечает, что австралийские власти пошли навстречу девятикратному победителю турнира и позволили ему выступить в Мельбурне.

Сегодня Джокович официально снялся с командного турнира ATP Cup.

Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии. В 2021 году серб в финале в трех сетах разгромил россиянина Даниила Медведева.