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Сербское издание сообщило, что Джоковичу запретили участвовать в Australian Open
Первая ракетка мира пропустит турнир Большого шлема?
фото - flashscore.com.ua
Сербская ежедневная газета Informer сообщила, что Новак Джокович не получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса и не сможет сыграть на Australian Open.
В то же время издание Telegraf отмечает, что австралийские власти пошли навстречу девятикратному победителю турнира и позволили ему выступить в Мельбурне.
Сегодня Джокович официально снялся с командного турнира ATP Cup.
Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии. В 2021 году серб в финале в трех сетах разгромил россиянина Даниила Медведева.
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