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Сербское издание сообщило, что Джоковичу запретили участвовать в Australian Open

Теннис
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Первая ракетка мира пропустит турнир Большого шлема?

Сербское издание сообщило, что Джоковичу запретили участвовать в Australian Open

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербская ежедневная газета Informer сообщила, что Новак Джокович не получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса и не сможет сыграть на Australian Open.

В то же время издание Telegraf отмечает, что австралийские власти пошли навстречу девятикратному победителю турнира и позволили ему выступить в Мельбурне.

Сегодня Джокович официально снялся с командного турнира ATP Cup.

Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии. В 2021 году серб в финале в трех сетах разгромил россиянина Даниила Медведева.

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В статье: Новак Джокович теннис Australian Open коронавирус
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