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Чемпионка US Open анонсировала завершение карьеры в одиночном разряде

Теннис
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Попрощается на домашнем турнире

Чемпионка US Open анонсировала завершение карьеры в одиночном разряде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Австралийская теннисистка Саманта Стосур сообщила, что Australian Open-2022 станет для нее последним одиночным турниром в карьере. 37-летняя Стосур получила wild card в основную сетку.

За карьеру в одиночном разряде Стосур выиграла девять турниров, включая US Open 2011 года. Также в ее резюме участие в финале Ролан Гаррос 2010 года.

Саманта Стосур не завершает карьеру – бывшая четвертая ракетка мира из Австралии продолжит выступления в WTA-туре в парном разряде.

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В статье: теннис Australian Open Саманта Стосур
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