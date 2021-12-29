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Чемпионка US Open анонсировала завершение карьеры в одиночном разряде
Попрощается на домашнем турнире
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийская теннисистка Саманта Стосур сообщила, что Australian Open-2022 станет для нее последним одиночным турниром в карьере. 37-летняя Стосур получила wild card в основную сетку.
За карьеру в одиночном разряде Стосур выиграла девять турниров, включая US Open 2011 года. Также в ее резюме участие в финале Ролан Гаррос 2010 года.
Саманта Стосур не завершает карьеру – бывшая четвертая ракетка мира из Австралии продолжит выступления в WTA-туре в парном разряде.
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