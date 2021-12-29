Чемпионка US Open анонсировала завершение карьеры в одиночном разряде

Австралийская теннисистка Саманта Стосур сообщила, что Australian Open-2022 станет для нее последним одиночным турниром в карьере. 37-летняя Стосур получила wild card в основную сетку.

За карьеру в одиночном разряде Стосур выиграла девять турниров, включая US Open 2011 года. Также в ее резюме участие в финале Ролан Гаррос 2010 года.

Саманта Стосур не завершает карьеру – бывшая четвертая ракетка мира из Австралии продолжит выступления в WTA-туре в парном разряде.