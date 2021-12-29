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Джоковичу разрешили выступить на Australian Open

Теннис
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Серб все же сыграет

Джоковичу разрешили выступить на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович всё-таки получил разрешение выступить на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.rs. Ранее сообщалось, что Джокович вынужден будет пропустить Australian Open, после того как ему отказали в получении медицинского исключения.

Напомним, Джокович до сих пор не объявлял свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался.

34-летний Джокович является 20-кратным победителем турниров "Большого шлема". По этому показателю он идёт вровень со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Australian Open пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.

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В статье: Новак Джокович
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