Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джоковичу разрешили выступить на Australian Open
Серб все же сыграет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович всё-таки получил разрешение выступить на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.rs. Ранее сообщалось, что Джокович вынужден будет пропустить Australian Open, после того как ему отказали в получении медицинского исключения.
Напомним, Джокович до сих пор не объявлял свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался.
34-летний Джокович является 20-кратным победителем турниров "Большого шлема". По этому показателю он идёт вровень со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Australian Open пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.
Популярное сейчас
- Тренер Черноморца: Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать
- Палкин: Де Дзерби ожидает от Коноплянки намного больше, чем он может дать
- "У нас мало таких футболистов". Маркевич назвал лучшего молодого игрока года в УПЛ
- Свитолина готова вакцинироваться в третий раз ради Australian Open
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО