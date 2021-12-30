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Осечки Джоковича, Надаля и другие сенсации года в мужском теннисе. ВИДЕО
Главные апсеты сезона в АТР-туре
фото - flashscore.com.ua
YouTube-канал Tennis TV представил топ-10 самых сенсационных результатов сезона на турнирах АТР.
В это видео попали матчи при участии Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и других топ-теннисистов современности.
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