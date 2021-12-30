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Экс-первая ракетка мира сломала руку и пропустит старт сезона

Теннис
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Травма на ровном месте

Экс-первая ракетка мира сломала руку и пропустит старт сезона

Новина українською

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук, которая входит в тренерский штаб Каролины Плишкова, рассказала о том, как экс-первая ракетка мира получила травму.

«Были некоторые планы на следующий год, но пока не совсем ясно, когда она восстановиться.

Она тренировалась в зале и неудачно упала на кисть. Это перелом и недель шесть точно играть не получиться», - сказала Савчук.

Таким образом, №4 рейтинга WTA не сможет сыграть на Australian Open.

Каролина Плишкова в 2021 году дошла до финала Уимблдона и выступила на Итоговом турнире WTA в Мексике.

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В статье: теннис Каролина Плишкова
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Источник:
Sport.ua

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