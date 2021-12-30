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Надаль сыграет на турнире в Мельбурне
У испанца будет шанс подготовиться к Australian Open
фото - rolandgarros.com
Бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль планирует выступить на Australian Open, несмотря на заражение коронавирусом. Перед турниром "Большого шлема" испанский теннисист выступит на турнире ATP-250 в Мельбурне.
Надаль заразился коронавирусом после участия в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо него, на турнире инфекцию подхватили и другие участники, включая канадца Дениса Шаповалова и россиянина Андрея Рублёва. На соревнованиях в Абу-Даби Надаль не смог выйти в финал.
Сам Надаль признавался, что пока не знает, сможет ли приехать в Австралию. После заражения коронавирусом испанец заявил, что его график должен быть гибким, учитывая быстро меняющуюся ситуацию.
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