Свитолина: Сейчас я вообще не задумываюсь по поводу рейтинга

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на вылет из первой десятки мирового рейтинга.

"Если бы мне сказали в середине сезона, что я закончу год на 15-й позиции, то это, наверное, была бы катастрофа и большой провал. Но сейчас я многое пересмотрела в психологическом плане. Все-таки отыграть на Олимпиаде и добыть медаль – это стоит очень многого. Я сама себя пересилила, так как я ехала туда в очень плохом состоянии в теннисном плане, не тренировалась практически две недели перед Олимпиадой. Было состояние на нуле, можно так сказать. И потом отыграть все эти тяжелые матчи на очень приличном уровне и достать медаль – это мне показало, что я все-таки могу возвращаться на свой уровень, возвращаться из любых тяжелых ситуаций.

Сейчас я вообще не задумываюсь по поводу рейтинга. Я была в топ-5, достаточно долгое время была в топ-10. На данный момент для меня вообще не показатель, что я немного опустилась. Я много работаю, чтобы вернуться, но не задумываюсь о рейтинге, так как это может очень тревожить твою психику. Рейтинг – подвижный, ты можешь подняться на пять позиций, потерять пять позиций... Для меня важно мое психологическое и физическое состояние. Главное – выходить и быть готовой играть с любым игроком на своем хорошем уровне", – сказала Свитолина.