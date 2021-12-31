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Свитолина эффектно попрощалась с 2021 годом. ВИДЕО

Теннис
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Украинка вспомнила все самое яркое, что произошло с ней в уходящем году

Свитолина эффектно попрощалась с 2021 годом. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины на своей странице в Instagram опубликовала пост с итогами 2021 года.

Свитолина в 2021-м покинула топ-10 рейтинга WTA, но завоевала историческую для Украины бронзу на Олимпийских играх в Токио.

Самым же эмоциональным событием года для теннисистки стала свадьба с Гаэлем Монфисом.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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