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Надаль восстановился после коронавируса и прилетел в Мельбурн

Теннис
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Легендарный испанец готов начать сезон

Надаль восстановился после коронавируса и прилетел в Мельбурн

Новина українською

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема в Instagram сообщил о прибытии в Мельбурн на первый в сезоне турнир Большого шлема.

Надаль восстановился после перенесенного коронавируса и может начать сезон 4 января на турнире АТР 250 в Мельбурне.

В 2021 году Рафаэль Надаль на Australina Open остановился в 1/4 финала после матча против Стефаноса Циципаса.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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