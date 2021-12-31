Надаль восстановился после коронавируса и прилетел в Мельбурн

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема в Instagram сообщил о прибытии в Мельбурн на первый в сезоне турнир Большого шлема.

Надаль восстановился после перенесенного коронавируса и может начать сезон 4 января на турнире АТР 250 в Мельбурне.

В 2021 году Рафаэль Надаль на Australina Open остановился в 1/4 финала после матча против Стефаноса Циципаса.