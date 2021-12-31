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Капитан сборной Испании по теннису сдал положительный тест на коронавирус накануне ATP Cup

Теннис
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Он его участие под вопросом

Капитан сборной Испании по теннису сдал положительный тест на коронавирус накануне ATP Cup

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Капитан сборной Испании на турнире ATP Cup Даниэль Химено-Травер cдал положительный тест на COVID-19, пишет Tennis World.

Командный турнир ATP Cup пройдёт в Сиднее с 1 по 9 января. В нём примут участие 16 сборных.

В заявке сборной Испании не оказалось 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, а лидером команды должен стать 33-летний Роберто Баутиста-Агут, занимающий 19-е место в рейтинге ATP.

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В статье: сборная Испании
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