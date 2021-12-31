Саккари признана спортсменкой года в Греции

Полуфиналистка двух турниров "Большого Шлема" Мария Саккари (WTA №6) стала спортсменкой года в Греции.

"Для меня огромная честь получить титул лучшей спортсменкой Греции в этом году. Я безумно благодарна за вашу поддержку и рада продолжать совершенствоваться как на корте, так и за его пределами", - написала теннисистка в своем Instagram.