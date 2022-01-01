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Радукану рассказала о своем тренировочном графике, и он действительно впечатляет
Очень мощно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021, Эмма Радукану рассказала о своем тренировочном графике. Ее слова цитирует Tennis World:
"Родители научили меня не задирать нос и сконцентрироваться на целях и на работе. Нужно думать не о победах или поражениях, а о прогрессе. Я привыкла играть в теннис с семи утра до восьми вечера. Не важно, что происходит на корте. Нет света, идет дождь, плохое покрытие – нужно выходить и работать" – сказала она.
Ранее Мария Саккари
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