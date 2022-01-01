Радукану рассказала о своем тренировочном графике, и он действительно впечатляет

Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021, Эмма Радукану рассказала о своем тренировочном графике. Ее слова цитирует Tennis World:

"Родители научили меня не задирать нос и сконцентрироваться на целях и на работе. Нужно думать не о победах или поражениях, а о прогрессе. Я привыкла играть в теннис с семи утра до восьми вечера. Не важно, что происходит на корте. Нет света, идет дождь, плохое покрытие – нужно выходить и работать" – сказала она.