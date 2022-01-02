Энди Маррей об Australian Open: Это действительно лучшие условия в Туре

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал условия игры на Отрытом чемпионате Австралии. Его слова цитирует Eurosport:

"Я целых три года не приезжал в Мельбурн для участия в турнире, но меня всегда поражала работа Федерации тенниса Австралии. С каждым годом они делают свои соревнования только лучше.

Это действительно лучшие условия в Туре: тренажерки, зоны отдыха, еда, транспорт – мне все очень нравится" – сказал он.