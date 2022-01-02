Пять украинок сыграют на турнирах в Мельбурне

Сразу 5 представительниц Украины сыграют на теннисных турнирах в австралийском Мельбурне.

Так, в основной сетке Melbourne Summer Set 2 сыграют две украинки. Марта Костюк (WTA №50) в первом матче встретится с одной из победительниц квалификации.

Ангелина Калинина (WTA №52) на старте основной сетки сыграет против Клары Таусон из Дании (№44 WTA).

В квалификации сыграют Леся Цуренко, которая встретится с обладательницей wild card Тиной Надин Смит, и Дарья Снигур сразится с британкой Гарриет Дарт.

Даяна Ястремская выступит в квалификации еще одного турнира в Мельбурне – Melbourne Summer Set 1. Украинка сыграет против Лесли Паттинамой Керкховой из Нидерландов.