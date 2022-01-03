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Цуренко впервые на уровне WTA выиграла матч со счетом 6:0, 6:0

Теннис
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Украинка блестяще начала 2022 год

Цуренко впервые на уровне WTA выиграла матч со счетом 6:0, 6:0

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Леся Цуренко в первом раунде квалификации турнира WTA 250 Melbourne Summer Set 2 за 54 минуты разбила Тину Надин Смит (6:0, 6:0).

Киевлянка впервые за 11 лет выиграла матч с таким счетом, а на уровне WTA-тура Цуренко впервые одержала победу без единого проигранного гейма.

В первом матче сезона Цуренко реализовала 6 из 9 брейк-поинтов и выиграла 70% очков с первого мяча.

В финале квалификации турнира в Мельбурне Леся Цуренко 4 января сыграет со 107-й ракеткой мира Александрой Саснович.

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В статье: теннис Леся Цуренко
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