  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская проиграла на старте квалификации турнира в Мельбурне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская проиграла на старте квалификации турнира в Мельбурне

Теннис
(1 голосов)

Фиаско украинки

Ястремская проиграла на старте квалификации турнира в Мельбурне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даяна Ястремская в статусе пятой сеяной в первом раунде квалификации турнира WTA 250 Melbourne Summer Set 1 неожиданно уступила 158-й ракетке мира Лесли Керхове (2:6, 2:6). Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

Ястремская отдала пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла сделать только один брейк.

Даяна Ястремская проиграла первый матч в 2022 году и продлила свою серию неудач до трех поединков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...