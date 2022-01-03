Ястремская проиграла на старте квалификации турнира в Мельбурне

Даяна Ястремская в статусе пятой сеяной в первом раунде квалификации турнира WTA 250 Melbourne Summer Set 1 неожиданно уступила 158-й ракетке мира Лесли Керхове (2:6, 2:6). Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

Ястремская отдала пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла сделать только один брейк.

Даяна Ястремская проиграла первый матч в 2022 году и продлила свою серию неудач до трех поединков.