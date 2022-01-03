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Циципас проиграл четвертый матч подряд

Теннис
(1 голосов)

У грека неудачный период

Циципас проиграл четвертый матч подряд

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Стефанос Циципас в рамках ATP Cup за 2 часа и 44 минуты уступил 13-й ракетке мира из Аргентины Диего Шварцману (7:6, 3:6, 3:6).

Грек впервые с 2019 года проиграл четыре одиночных поединка подряд. В последний раз в статусе победителя четвертый номер рейтинга АТР покидал корт в октябре прошлого года, когда в 1/16 финала турнира в Вене одолел Григора Димитрова.

Греция уступила Аргентине со счетом 0:3 и потеряла шансы на выход в плей-офф ATP Cup в Мельбурне.

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В статье: теннис Стефанос Циципас Диего Шварцман
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