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Директор Australian Open: Игроки с медисключениями сами решат, раскрывать ли информацию
Директор Australian Open Крэйг Тили прокомментировал ситуацию с исключениями для участников турнира. Ранее стало известно, что на турнир будут допущены лишь вакцинированные игроки. При этом на турнире "Большого шлема" смогут сыграть невакцинированные теннисисты с метотводом.
"Мы знаем игроков, которые попросили медотвод. В некоторых случаях исключение было предоставлено. Кто-то из них уже прибыл в Австралию. Но они будут сами решать, раскрывать ли эту информацию", — цитирует Тилли Tennis 365.
До сих пор неизвестно, выступит ли на турнире серб Новак Джокович. Первая ракетка мира неоднократно скептически высказывался о вакцинации. При этом он никогда не раскрывал свой статус вакцинации, но эксперты полагают, что Новак не делал прививку.
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