Циципас высказался о поражении в матче с Шварцманом

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче ATP Cup с аргентинцем Диего Шварцманом.

"Был рад увидеть, что я могу выступать на таком уровне. Для меня это было неожиданно. Всё оказалось даже лучше, чем я думал. Мне удавалось бить по мячу так, как ещё две недели назад я боялся представить. Думаю, что двигаюсь в правильном направлении.

Матч был равным, мне он очень понравился, хоть я и проиграл. Люблю сражаться, мне нравится такая атмосфера", — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.