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Циципас высказался о поражении в матче с Шварцманом

Теннис
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Стефаносу понравился матч

Циципас высказался о поражении в матче с Шварцманом

фото - flashscore.com.ua

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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче ATP Cup с аргентинцем Диего Шварцманом.

"Был рад увидеть, что я могу выступать на таком уровне. Для меня это было неожиданно. Всё оказалось даже лучше, чем я думал. Мне удавалось бить по мячу так, как ещё две недели назад я боялся представить. Думаю, что двигаюсь в правильном направлении.

Матч был равным, мне он очень понравился, хоть я и проиграл. Люблю сражаться, мне нравится такая атмосфера", — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

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В статье: Стефанос Циципас
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