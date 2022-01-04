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Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне

Теннис
(1 голосов)

Украинка не добралась до основной сетки

Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне

Новина українською

Леся Цуренко в финале квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне за 1,5 часа в третий раз подряд уступила белоруске Александре Саснович (5:7, 1:6).

В своем последнем матче на Melbourne Summer Set 2 киевлянка отдала 6 геймов на своей подаче, а на приеме сумела сделать только 2 брейка.

Также Цуренко выиграла лишь 45% очков с первого мяча против 67% у Саснович.

В следующий раз Леся Цуренко появится на корте в квалификации Australian Open.

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В статье: теннис Леся Цуренко
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