Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Мельбурне

Леся Цуренко в финале квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне за 1,5 часа в третий раз подряд уступила белоруске Александре Саснович (5:7, 1:6).

В своем последнем матче на Melbourne Summer Set 2 киевлянка отдала 6 геймов на своей подаче, а на приеме сумела сделать только 2 брейка.

Также Цуренко выиграла лишь 45% очков с первого мяча против 67% у Саснович.

В следующий раз Леся Цуренко появится на корте в квалификации Australian Open.