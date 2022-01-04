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Калинина проиграла в первом раунде турнира в Мельбурне

Теннис
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Еще одна неудача Украины в теннисе

Калинина проиграла в первом раунде турнира в Мельбурне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина в первом раунде турнира в Мельбурне за 1 час и 37 минут уступила 44-му номеру рейтинга WTA из Дании Кларе Таусон (5:7, 3:6).

Калинина вела в первом сете 5:2, но ухитрилась проиграть пять геймов подряд. Во второй партии Таусон сделала три брейка против одного у теннисистки из Новой Каховки.

В матче с датчанкой Калинина реализовала 3 из 4 брейк-поинтов, проиграла 6 геймов на своей подаче и выиграла всего 50% очков с первого мяча.

Ранее на турнире в Аделаиде Элина Свитолина в первом раунде неожиданно уступила 130-й ракетке мира.

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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