Калинина проиграла в первом раунде турнира в Мельбурне

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина в первом раунде турнира в Мельбурне за 1 час и 37 минут уступила 44-му номеру рейтинга WTA из Дании Кларе Таусон (5:7, 3:6).

Калинина вела в первом сете 5:2, но ухитрилась проиграть пять геймов подряд. Во второй партии Таусон сделала три брейка против одного у теннисистки из Новой Каховки.

В матче с датчанкой Калинина реализовала 3 из 4 брейк-поинтов, проиграла 6 геймов на своей подаче и выиграла всего 50% очков с первого мяча.