Джокович получил медицинское исключение и сыграет на Australian Open

Новак Джокович на своей странице в Instagram объявил о том, что он получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса и сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии

Джокович по-прежнему отказывается раскрывать свой статус касательно вакцинации. Ранее серб выступал против обязательной вакцинации от COVID-19.

Новак Джокович в 2021 году в девятый раз выиграл Australian Open. Всего в Мельбурне у серба 82 победы в 90 матчах.