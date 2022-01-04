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Джокович получил медицинское исключение и сыграет на Australian Open
Первая ракетка мира будет защищать титул в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович на своей странице в Instagram объявил о том, что он получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса и сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии
Джокович по-прежнему отказывается раскрывать свой статус касательно вакцинации. Ранее серб выступал против обязательной вакцинации от COVID-19.
Новак Джокович в 2021 году в девятый раз выиграл Australian Open. Всего в Мельбурне у серба 82 победы в 90 матчах.
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