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Джокович получил медицинское исключение и сыграет на Australian Open

Теннис
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Первая ракетка мира будет защищать титул в Мельбурне

Джокович получил медицинское исключение и сыграет на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новак Джокович на своей странице в Instagram объявил о том, что он получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса и сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии

Джокович по-прежнему отказывается раскрывать свой статус касательно вакцинации. Ранее серб выступал против обязательной вакцинации от COVID-19.

Новак Джокович в 2021 году в девятый раз выиграл Australian Open. Всего в Мельбурне у серба 82 победы в 90 матчах.

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В статье: Новак Джокович теннис
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