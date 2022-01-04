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Осака одержала победу в первом матче за четыре месяца

Теннис
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Японка вернулась на корт

Осака одержала победу в первом матче за четыре месяца

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака в первом матче за четыре месяца в Мельбурне в трех сетах за 2 часа и 3 минуты обыграла Ализе Корне (6:4, 3:6, 6:3).

Осака могла побеждать в двух сетах, однако во второй партии при счете 3:1 проиграла пять геймов подряд.

Японка из-за проблем психологического характера в последний раз выходила на корт 4 сентября прошлого года, когда сенсационно проиграла Лейле Фернандес в 1/16 финала US Open.

Следующей соперницей Наоми Осаки в Мельбурне станет бывшая украинка Марина Заневская.

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В статье: теннис Наоми Осака
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