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Осака одержала победу в первом матче за четыре месяца
Японка вернулась на корт
Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака в первом матче за четыре месяца в Мельбурне в трех сетах за 2 часа и 3 минуты обыграла Ализе Корне (6:4, 3:6, 6:3).
Осака могла побеждать в двух сетах, однако во второй партии при счете 3:1 проиграла пять геймов подряд.
Японка из-за проблем психологического характера в последний раз выходила на корт 4 сентября прошлого года, когда сенсационно проиграла Лейле Фернандес в 1/16 финала US Open.
Следующей соперницей Наоми Осаки в Мельбурне станет бывшая украинка Марина Заневская.
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