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Энди Маррей: Отдадим должное Джоковичу, который получил разрешение участвовать в Australian Open

Теннис
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Энди прокомментировал сложившеюся ситуацию

Энди Маррей: Отдадим должное Джоковичу, который получил разрешение участвовать в Australian Open

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Шотландский теннисист Джейми Маррей, брат экс-первой ракетки мира Энди Маррея, высказался о предстоящем участии в Australian Open серба Новака Джоковича. Организаторы Australian Open сообщили, что на турнир будут допущены только вакцинированные игроки, а также те, у кого есть медисключение. Первая ракетка мира Джокович сумел получить медисключение.

"Я думаю, что если бы речь шла обо мне, а я не был бы вакцинирован, я бы не стал получать медисключение. Но отдадим должное Джоковичу, который получил разрешение участвовать в Australian Open. Нам в итоге приходится верить, что у Джоковича есть основания для получения медицинского исключения", — приводит слова Маррея журналист Саймон Чэмберс в своём "твиттере".

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В статье: Энди Маррей
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