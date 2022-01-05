Костюк проиграла 94-й ракетке мира и покинула турнир в Мельбурне

Марта Костюк вслед за Элиной Свитолиной, Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской начала 2022 года с поражения – в первом круге турнира WTA 250 в Мельбурне украинка уступила теннисистке из квалификации Клэр Лью (6:4, 4:6, 3:6).

Костюк после успешного начала матча в двух следующих сетах дважды первой делала брейк, однако каждый раз позволяла сопернице перехватить инициативу.

В матче с Лью Костюк реализовала 5 из 15 брейк-поинтов, проиграла 6 геймов на своей подаче и выиграла только 57% очков с первого мяча.

Марта Костюк досрочно завершила борьбу в Мельбурне – в парной сетке украинка не стартовала из-за травмы напарницы Анны Калинской.