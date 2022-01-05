Провальный старт 2022 года от Свитолиной. ВИДЕО

Элина Свитолина на старте нового года в первом раунде турнира WTA 500 в Аделаиде проиграла 130-й ракетке мира Анастасии Гасановой (7:5, 4:6, 3:6).

Свитолина в первом матче в 2022 году реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и проиграла 7 геймов на своей подаче. Также на счету Элины 5 эйсов и 3 двойных ошибки.