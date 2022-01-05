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Власти Австралии могут депортировать Джоковича из страны

Теннис
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Вопрос с первой ракеткой мира еще не решен

Власти Австралии могут депортировать Джоковича из страны

Новина українською

Накануне стало известно, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса, которая необходима для въезда в страну и участия в Australian Open.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью Daily Mail дал понять, что участие Джокович в первом в сезоне турнире Большого шлема все еще находится под вопросом.

«Когда Новак Джокович прибудет в Австралию, он должен будет предоставить доказательства того, что он не может быть вакцинирован по медицинским причинам – если он еще не вакцинирован.

Мы ждем этих доказательств. Если их будет недостаточно, то с ним поступят так же, как с любым другим человеком, – он на следующем самолете отправится домой.

Для Новака Джоковича не должно быть особых правил. Никаких», - сказал Моррисон.

Новак Джокович является действующим победителем Australian Open.

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В статье: Новак Джокович теннис Australian Open
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