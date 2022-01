Барти совершила камбэк в первом матче за пять месяцев

Эшли Барти в 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде в трех сетах обыграла Коко Гауфф (4:6, 7:5, 6:1).

Австралийка во втором сете проигрывала 2:4, но до конца матча сделала четыре брейка, а на своей подаче не отдала ни одного гейма.

No.1 Ash Barty finds an extra gear to come back from a set and a break down to defeat Coco Gauff 46 75 61 to start her 2022 campaign with a win.



