The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема", сербу Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за необычной путаницы с визами, пишет издание The Times.

Напомним, по прилёте Джоковича в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

Джокович прилетел в Австралию в ночь на 5 января (по местному времени) и не сумел пройти паспортный контроль.