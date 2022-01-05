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The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

Теннис
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Получилась путаница с документами

The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема", сербу Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за необычной путаницы с визами, пишет издание The Times.

Напомним, по прилёте Джоковича в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

Джокович прилетел в Австралию в ночь на 5 января (по местному времени) и не сумел пройти паспортный контроль.

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В статье: Новак Джокович
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