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The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию
Получилась путаница с документами
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратному чемпиону турниров "Большого шлема", сербу Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за необычной путаницы с визами, пишет издание The Times.
Напомним, по прилёте Джоковича в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.
Джокович прилетел в Австралию в ночь на 5 января (по местному времени) и не сумел пройти паспортный контроль.
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