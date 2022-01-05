Отец Джоковича рассказал о сложившейся ситуации с Новаком

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, поделился информацией о местоположении сына.

Джокович изолирован в отдельной комнате аэропорта, которую охраняют два полицейских, сообщает издание B92 со ссылкой на Джоковича-старшего. 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" не имеет возможности общаться с представителями своей команды, также у Новака забрали телефон.

Ранее издание The Times сообщило, что власти Австралии отказали Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с визой.