Тони Надаль отреагировал на то, что Новаку Джоковичу дали медисключение для участия в AO

Известный испанский тренер, дядя Рафаэля Надаля, Тони Надаль прокомментировал то, что первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

"До этого объявления я думал, что серб или снимется с турнира, или ему введут вакцину. Было бы хорошо, если бы Джокович дал какое-то объяснение, поскольку я не верю, что что-либо из этого (возможные нарушения в получении медисключения. — Прим. "Чемпионата") произошло. Новак не обязан предоставлять конфиденциальную информацию о себе, но в то же время он должен иметь в виду, что он является ориентиром мирового масштаба на фоне серьёзного кризиса.

Почти 6 млн человек погибли из-за этого проклятого вируса. Мне хочется думать, что Новаку всё это не чуждо и что он развеет сомнения в знак понимания ситуации", — приводит слова Надаля Mundo Deportivo, ссылаясь на El Pais.