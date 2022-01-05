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Отец Джоковича: Если моего сына не отпустят через полчаса, мы соберёмся на улицах
Срджан возмущен сложившейся ситуацией
Фото: sport.ru
Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, эмоционально высказался о ситуации с сыном.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.
"Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за свободу, а не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы соберёмся на улицах — это борьба за каждого!" — приводит слова Джоковича-старшего сербский Sputnik.
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