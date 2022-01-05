Президент Сербии поддержал Новака Джоковича

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировала скандальную ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.

"Я только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что власти примут все необходимые меры, чтобы задержание лучшего теннисиста мира было остановлено. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силён, как мы все знаем", — написал Вучич в своём "инстаграме".