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Президент Сербии поддержал Новака Джоковича
Сейчас местные власти борются за то, чтобы серба отпустили
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировала скандальную ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.
"Я только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что власти примут все необходимые меры, чтобы задержание лучшего теннисиста мира было остановлено. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силён, как мы все знаем", — написал Вучич в своём "инстаграме".
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