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Президент Сербии поддержал Новака Джоковича

Теннис
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Сейчас местные власти борются за то, чтобы серба отпустили

Президент Сербии поддержал Новака Джоковича

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировала скандальную ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находится в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции и даёт показания уже шесть часов.

"Я только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что власти примут все необходимые меры, чтобы задержание лучшего теннисиста мира было остановлено. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силён, как мы все знаем", — написал Вучич в своём "инстаграме".

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В статье: Новак Джокович
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