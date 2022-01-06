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Власти Австралии приняли решение депортировать Джоковича из страны – СМИ
У первой ракетки мира проблемы
фото - flashscore.com.ua
Как сообщает издание The Age, не прошедший вакцинацию Новак Джокович не смог предоставить доказательств, необходимых для въезда в Австралию. Виза теннисиста аннулирована, его просят покинуть страну.
20-кратный победитель турниров Большого шлема подал апелляцию в федеральный суд на решение пограничной службы Австралии об аннулировании его визы.
Сообщается, что его дело будет рассмотрено не ранее 11:00 по киевскому времени. В связи с этим Джоковича могут оставить в Мельбурне до понедельника.
Ранее Джокович сообщил в Instagram о том, что получил медицинское освобождение от вакцинации, что позволило бы ему с 17 по 30 января выступить на Australian Open.
Новак Джокович никогда не пропускал Открытый чемпионат Австралии. С 2005 года теннисист выиграл в Мельбурне девять титулов и одержал рекордные в карьере 91% побед.
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