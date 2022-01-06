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7 очков Леня не спасли Сакраменто от поражения от Атланты
Украинец провел очередной матч в НБА
фото - instagram.com
Сакраменто провалил концовку домашнего матча против Атланты и опустился на 11-ю строку в Западной конференции.
Алексей Лень отыграл почти 15 минут и набрал 7 очков (3 из 4 с игры, 0 из 1 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных). Также украинец собрал 4 подбора и совершил 3 потери.
Лень в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 6,2 очка и 4,3 подбора.
Сакраменто – Атланта 102:108 (24:33, 21:21, 30:24, 27:30)
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