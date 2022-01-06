7 очков Леня не спасли Сакраменто от поражения от Атланты

Сакраменто провалил концовку домашнего матча против Атланты и опустился на 11-ю строку в Западной конференции.

Алексей Лень отыграл почти 15 минут и набрал 7 очков (3 из 4 с игры, 0 из 1 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных). Также украинец собрал 4 подбора и совершил 3 потери.

Лень в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 6,2 очка и 4,3 подбора.

Сакраменто – Атланта 102:108 (24:33, 21:21, 30:24, 27:30)