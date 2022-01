Надаль одержал первую победу с августа 2021 года

Рафаэль Надаль в статусе лидера посева в 1/8 финала турнира АТР в Мельбурне обыграл 104-ю ракетку мира Ричардаса Беранкиса (6:2, 7:5).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема в первом матче с августа 2021 года сделал 5 брейков, проиграл 2 гейма на своей подаче, а также взял 78% очков с первого мяча.

Rafa returns ????@RafaelNadal opens his 2022 campaign with a victory, 6-2 7-5 over Ricardas Berankis at #MelbourneTennis pic.twitter.com/GJx6rNlGd6