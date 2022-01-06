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Надаль одержал первую победу с августа 2021 года

Теннис
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Легендарный испанец вернулся на корт

Надаль одержал первую победу с августа 2021 года

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Рафаэль Надаль в статусе лидера посева в 1/8 финала турнира АТР в Мельбурне обыграл 104-ю ракетку мира Ричардаса Беранкиса (6:2, 7:5).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема в первом матче с августа 2021 года сделал 5 брейков, проиграл 2 гейма на своей подаче, а также взял 78% очков с первого мяча.

За место в полуфинале в Мельбурне Рафаэль Надаль сыграет с Алексеем Попыриным или Таллоном Грикспуром.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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