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Надаль одержал первую победу с августа 2021 года
Легендарный испанец вернулся на корт
Рафаэль Надаль в статусе лидера посева в 1/8 финала турнира АТР в Мельбурне обыграл 104-ю ракетку мира Ричардаса Беранкиса (6:2, 7:5).
20-кратный чемпион турниров Большого шлема в первом матче с августа 2021 года сделал 5 брейков, проиграл 2 гейма на своей подаче, а также взял 78% очков с первого мяча.
Rafa returns ????@RafaelNadal opens his 2022 campaign with a victory, 6-2 7-5 over Ricardas Berankis at #MelbourneTennis pic.twitter.com/GJx6rNlGd6— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2022
За место в полуфинале в Мельбурне Рафаэль Надаль сыграет с Алексеем Попыриным или Таллоном Грикспуром.
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