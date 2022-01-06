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Джокович останется в Мельбурне до понедельника
Решение по первой ракетке мира еще не принято
фото - flashscore.com.ua
Новак Джокович накануне прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, однако лучшего теннисиста мира задержали в аэропорту из-за отказа от вакцинации, хотя ранее он сообщил, что получил медицинское исключение.
Позднее стало известно, что власти Австралии аннулировали визу 20-кратного победителя турниров Большого шлема и хотят депортировать его из страны.
Джокович подал апелляцию на решение пограничной службы. Теперь же выяснилось, что рассмотрение его дела отложено до понедельника, 10 января.
Таким образом, Новак Джокович пробудет в изоляции в Мельбурне как минимум четыре дня.
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