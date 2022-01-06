  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович останется в Мельбурне до понедельника
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович останется в Мельбурне до понедельника

Теннис
(1 голосов)

Решение по первой ракетке мира еще не принято

Джокович останется в Мельбурне до понедельника

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Новак Джокович накануне прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, однако лучшего теннисиста мира задержали в аэропорту из-за отказа от вакцинации, хотя ранее он сообщил, что получил медицинское исключение.

Позднее стало известно, что власти Австралии аннулировали визу 20-кратного победителя турниров Большого шлема и хотят депортировать его из страны.

Джокович подал апелляцию на решение пограничной службы. Теперь же выяснилось, что рассмотрение его дела отложено до понедельника, 10 января.

Таким образом, Новак Джокович пробудет в изоляции в Мельбурне как минимум четыре дня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович теннис Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...