Джокович останется в Мельбурне до понедельника

Новак Джокович накануне прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, однако лучшего теннисиста мира задержали в аэропорту из-за отказа от вакцинации, хотя ранее он сообщил, что получил медицинское исключение.

Позднее стало известно, что власти Австралии аннулировали визу 20-кратного победителя турниров Большого шлема и хотят депортировать его из страны.

Джокович подал апелляцию на решение пограничной службы. Теперь же выяснилось, что рассмотрение его дела отложено до понедельника, 10 января.

Таким образом, Новак Джокович пробудет в изоляции в Мельбурне как минимум четыре дня.