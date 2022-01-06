  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис цирковым ударом завершил матч на турнире в Аделаиде. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис цирковым ударом завершил матч на турнире в Аделаиде. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Муж Элины Свитолиной в ударе

Монфис цирковым ударом завершил матч на турнире в Аделаиде. ВИДЕО

Eurosport.fr

Новина українською

Гаэль Монфис открыл сезон 2022 года разгромной победой над 90-й ракеткой мира Хуаном Мануэлем Черундоло (6:2, 6:1).

На матч-боле француз выполнил цирковой трюк и забил мяч невероятным по силе ударом:

Следующим оппонентом Гаэля Монфиса в Аделаиде станет американец Томми Пол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...