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Монфис цирковым ударом завершил матч на турнире в Аделаиде. ВИДЕО
Муж Элины Свитолиной в ударе
Eurosport.fr
Гаэль Монфис открыл сезон 2022 года разгромной победой над 90-й ракеткой мира Хуаном Мануэлем Черундоло (6:2, 6:1).
На матч-боле француз выполнил цирковой трюк и забил мяч невероятным по силе ударом:
Trick shot on match point...who else? ????@Gael_Monfils #AdelaideTennis pic.twitter.com/m92AwnRi0p— Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2022
Следующим оппонентом Гаэля Монфиса в Аделаиде станет американец Томми Пол.
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