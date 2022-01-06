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Джоковичу не разрешили переехать в дом и не вернули вещи

Теннис
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Продолжение следует

Джоковичу не разрешили переехать в дом и не вернули вещи

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович получил отказ на просьбу переселить его из карантинного отеля в дом, который он снял вместе с командой, сообщает журналист Саша Озмо в своём "твиттере".

Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель. Ему грозит депортация из страны после аннулирования визы. Окончательное решение суд примет в понедельник, 10 января.

Журналист также сообщает, что Новаку до сих не вернули кошелёк и вещи, которые остались в аэропорту. В номере Джоковича в отеле завелись жуки.

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В статье: Новак Джокович
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