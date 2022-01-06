Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молчанов вышел в четвертьфинал парных соревнований в Мельбурне
Украинец справился со своими соперниками
6 января Денис Молчанов вместе с Ричардасом Беранкисом во втором раунде турнира АТР в Мельбуре в парном разряде в трех сетах обыграли второй сеяный дуэт Равен Класен (ЮАР) Бен Маклахлан (Япония). Первая партия была за украинцем, а во второй победа досталась соперницам. На тайбрейке сильнее оказалась именно литовский и украинский теннисист.
2-й раунд
Ричардас Беранкис/Денис Молчанов – Равел Класен/Бен Маклахлан – 7:6 (2), 6:7 (5), 10:8
Матч продолжался 1 час и 57 минут.
В четвертьфинальном матче соперниками Беранкиса и Молчанова будет дуэт Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США).
Популярное сейчас
- Лунин высказался о своем дебюте за Реал в сезоне в Кубке Испании
- Герой футбольного дня. Андрей Лунин
- Лунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне
- Власти Австралии могут депортировать Джоковича из страны
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО