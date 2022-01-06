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Молчанов вышел в четвертьфинал парных соревнований в Мельбурне

Теннис
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Украинец справился со своими соперниками

Молчанов вышел в четвертьфинал парных соревнований в Мельбурне

Новина українською

6 января Денис Молчанов вместе с Ричардасом Беранкисом во втором раунде турнира АТР в Мельбуре в парном разряде в трех сетах обыграли второй сеяный дуэт Равен Класен (ЮАР) Бен Маклахлан (Япония). Первая партия была за украинцем, а во второй победа досталась соперницам. На тайбрейке сильнее оказалась именно литовский и украинский теннисист.

2-й раунд

Ричардас Беранкис/Денис Молчанов – Равел Класен/Бен Маклахлан – 7:6 (2), 6:7 (5), 10:8

Матч продолжался 1 час и 57 минут.

В четвертьфинальном матче соперниками Беранкиса и Молчанова будет дуэт Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия)/Денис Кудла (США).

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В статье: Денис Молчанов Ричардас Беранкис
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