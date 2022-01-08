Канада победила Россию и стала вторым финалистом АТР Сup

Сборная Канады по теннису стала вторым финалистом АТР Сup, проходящим в эти дни в Австралии.

В полуфинальном матче турнира команда страны "кленового листа" победила россиян.

В первом поединке Сафиуллин проиграл Шаповалову – 4:6, 7:5, 4:6 . Во втором матче Медведев в двух сетах разгромил Оже-Альясима – 6:4, 6:0 .

Решающей стала третья, парная встреча. Дуэт Данила Медведева и Романа Сафиуллина проиграл Феликсу Оже-Альясиму и Денису Шаповалову со счетом 6:4, 5:7, 7:10 .