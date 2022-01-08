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Канада победила Россию и стала вторым финалистом АТР Сup

Теннис
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Определился второй финалист

Канада победила Россию и стала вторым финалистом АТР Сup

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Канады по теннису стала вторым финалистом АТР Сup, проходящим в эти дни в Австралии.

В полуфинальном матче турнира команда страны "кленового листа" победила россиян.

В первом поединке Сафиуллин проиграл Шаповалову4:6, 7:5, 4:6. Во втором матче Медведев в двух сетах разгромил Оже-Альясима6:4, 6:0.

Решающей стала третья, парная встреча. Дуэт Данила Медведева и Романа Сафиуллина проиграл Феликсу Оже-Альясиму и Денису Шаповалову со счетом 6:4, 5:7, 7:10.

В финале АТР Сup Канада сыграет против Испании, которая днем ​​ранее обеспечила себе право сыграть в решающем матче соревнований.

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В статье: ATP Cup
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