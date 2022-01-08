Свитолина в понедельник покинет ТОП 15 мирового рейтинга

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) уже с начала следующей недели покинет ТОП 15 мирового рейтинга. Ее как минимум обойдет Симона Халеп, которая понемногу возвращается в элитный дивизион. Румынка уже вышла в финал Melbourne Summer Set 1.

Свой следующий турнир Свитолина начнет на следующей неделе в Аделаиде, а ее первой соперницей на соревнованиях станет неудобная американка Мэдисон Киз.

Лучшим результатом Элины в мировом рейтинге является третья позиция.