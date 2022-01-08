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Свитолина в понедельник покинет ТОП 15 мирового рейтинга

Теннис
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Плохие новости для украинки

Свитолина в понедельник покинет ТОП 15 мирового рейтинга

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) уже с начала следующей недели покинет ТОП 15 мирового рейтинга. Ее как минимум обойдет Симона Халеп, которая понемногу возвращается в элитный дивизион. Румынка уже вышла в финал Melbourne Summer Set 1.

Свой следующий турнир Свитолина начнет на следующей неделе в Аделаиде, а ее первой соперницей на соревнованиях станет неудобная американка Мэдисон Киз.

Лучшим результатом Элины в мировом рейтинге является третья позиция.

Напомним, ранее Канада вышла в финал ATP Cup.

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В статье: Элина Свитолина
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