Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина в понедельник покинет ТОП 15 мирового рейтинга
Плохие новости для украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) уже с начала следующей недели покинет ТОП 15 мирового рейтинга. Ее как минимум обойдет Симона Халеп, которая понемногу возвращается в элитный дивизион. Румынка уже вышла в финал Melbourne Summer Set 1.
Свой следующий турнир Свитолина начнет на следующей неделе в Аделаиде, а ее первой соперницей на соревнованиях станет неудобная американка Мэдисон Киз.
Лучшим результатом Элины в мировом рейтинге является третья позиция.
Напомним, ранее Канада
Популярное сейчас
- Здесь Салах, Мане и лучший бомбардир ЛЧ. Что нужно знать о будущем Кубке Африки
- Александрия подпишет семь новых игроков зимой
- Сегодня Миколенко может дебютировать за Эвертон
- Свитолина сенсационно проиграла россиянке на старте турнира в Аделаиде
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО