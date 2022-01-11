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Байндл вышла в полуфинал квалификации Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Еще один успех Украины в Мельбурне

Байндл вышла в полуфинал квалификации Australian Open

Новина українською

Екатерина Байндл (экс-Козлова) на старте квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 37 минут обыграла Грейс Мин из США (6:7, 6:4, 6:1).

Украинка спасла второй сет со счета 1:3, а в решающей партии сделала два брейка и трижды под ноль защитила свою подачу.

В первом матче в Мельбурне Байндл подала 13 эйсов выиграла 70% очков с первой подачи и реализовала 5 из 15 брейк-поинтов.

В полуфинале квалификации украинка сыграет с 214-й ракеткой мира Элиной Аванесян из России.

Ранее в 1/2 финала квалификации Australian Open пробились Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Дарья Снигур и Виталий Сачко.

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В статье: теннис Australian Open Катерина Козлова
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