Байндл вышла в полуфинал квалификации Australian Open

Екатерина Байндл (экс-Козлова) на старте квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 37 минут обыграла Грейс Мин из США (6:7, 6:4, 6:1).

Украинка спасла второй сет со счета 1:3, а в решающей партии сделала два брейка и трижды под ноль защитила свою подачу.

В первом матче в Мельбурне Байндл подала 13 эйсов выиграла 70% очков с первой подачи и реализовала 5 из 15 брейк-поинтов.

В полуфинале квалификации украинка сыграет с 214-й ракеткой мира Элиной Аванесян из России.

Ранее в 1/2 финала квалификации Australian Open пробились Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Дарья Снигур и Виталий Сачко.