Свитолина узнала номер посева на Australian Open

Элина Свитолина единственной среди украинок попала в посев Открытого чемпионата Австралии – экс-третья ракетка мира получила 15-й номер.

Свитолина впервые с 2017 года не попала в топ-10 посева на турнирах Большого шлема.

The seeds for #AustralianOpen2022 have been set. The official draw will take place at Melbourne Park on Thursday 13 January pic.twitter.com/m7UH4tKFL4