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Свитолина узнала номер посева на Australian Open

Теннис
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Украинка давно не была так низко

Свитолина узнала номер посева на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина единственной среди украинок попала в посев Открытого чемпионата Австралии – экс-третья ракетка мира получила 15-й номер.

Свитолина впервые с 2017 года не попала в топ-10 посева на турнирах Большого шлема.

Также в Мельбурне гарантированно сыграют Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Шанс выступить в основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема сохраняют Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Дарья Снигур, Екатерина Байндл и Виталий Сачко.

Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии пройдет 13 января, а матчи основного раунда стартуют 17 января.

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В статье: теннис Australian Open Элина Свитолина
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