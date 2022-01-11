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Свитолина узнала номер посева на Australian Open
Украинка давно не была так низко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина единственной среди украинок попала в посев Открытого чемпионата Австралии – экс-третья ракетка мира получила 15-й номер.
Свитолина впервые с 2017 года не попала в топ-10 посева на турнирах Большого шлема.
The seeds for #AustralianOpen2022 have been set. The official draw will take place at Melbourne Park on Thursday 13 January pic.twitter.com/m7UH4tKFL4— Tennis_BTU_ENG (@Tennis_BTU_ENG) January 11, 2022
Также в Мельбурне гарантированно сыграют Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Шанс выступить в основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема сохраняют Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Дарья Снигур, Екатерина Байндл и Виталий Сачко.
Жеребьевка Открытого чемпионата Австралии пройдет 13 января, а матчи основного раунда стартуют 17 января.
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