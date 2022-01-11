Победительница US Open-2021 отправилась тренироваться сразу же после поражения

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года в женском одиночном разряде, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая потерпела разгромное поражение в первом круге турнира в Сиднее (Австралия), рассказала, что сразу же отправилась на тренировку после матча.

"После матча я взяла мячи и сразу же отправилась на тренировочный корт. У меня было чувство, что кое-что в матче я могла бы сделать и получше. Я хотела сразу же разобраться с проблемами, просто чтобы уехать отсюда с лучшим чувством", — приводятся слова Радукану в "твиттере" Tennis Majors.