  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Победительница US Open-2021 отправилась тренироваться сразу же после поражения
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победительница US Open-2021 отправилась тренироваться сразу же после поражения

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка решила сразу разобраться в проблемах

Победительница US Open-2021 отправилась тренироваться сразу же после поражения

Фото: sport.ru

Новина українською

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года в женском одиночном разряде, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая потерпела разгромное поражение в первом круге турнира в Сиднее (Австралия), рассказала, что сразу же отправилась на тренировку после матча.

Читайте такжеЧетыре кандидата. Дженоа определился с тренерами, которые могут заменить Шевченко

"После матча я взяла мячи и сразу же отправилась на тренировочный корт. У меня было чувство, что кое-что в матче я могла бы сделать и получше. Я хотела сразу же разобраться с проблемами, просто чтобы уехать отсюда с лучшим чувством", — приводятся слова Радукану в "твиттере" Tennis Majors.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...