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Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко уступают в полуфинале квалификации
Для трех украинцев австралийский мэйджор завершен
фото - btu.org.ua
Виталий Сачко в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии проиграл 139-й ракетке мира Николе Милоевичу (3:6, 6:7). Матч продолжался 1 час и 49 минут.
Екатерина Бондаренко зачехлила ракетку в Мельбурне после поражения от 24-й сеяной Ребекки Марино из Канады (3:6, 4:6).
Дарья Сингур за 1 час и 1 минуту без шансов проиграла №163 мирового рейтинга Ребекке Машаровой (3:6, 1:6).
Таким образом, шанс пройти в основную сетку Australian Open через квалификацию сохраняют только Леся Цуренко и Екатерина Байндл.
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