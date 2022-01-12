  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко уступают в полуфинале квалификации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко уступают в полуфинале квалификации

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Для трех украинцев австралийский мэйджор завершен

Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко уступают в полуфинале квалификации

фото - btu.org.ua

Новина українською

Виталий Сачко в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии проиграл 139-й ракетке мира Николе Милоевичу (3:6, 6:7). Матч продолжался 1 час и 49 минут.

Екатерина Бондаренко зачехлила ракетку в Мельбурне после поражения от 24-й сеяной Ребекки Марино из Канады (3:6, 4:6).

Дарья Сингур за 1 час и 1 минуту без шансов проиграла №163 мирового рейтинга Ребекке Машаровой (3:6, 1:6).

Таким образом, шанс пройти в основную сетку Australian Open через квалификацию сохраняют только Леся Цуренко и Екатерина Байндл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Катерина Бондаренко Дарья Снигур Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...