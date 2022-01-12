Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко уступают в полуфинале квалификации

Виталий Сачко в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии проиграл 139-й ракетке мира Николе Милоевичу (3:6, 6:7). Матч продолжался 1 час и 49 минут.

Екатерина Бондаренко зачехлила ракетку в Мельбурне после поражения от 24-й сеяной Ребекки Марино из Канады (3:6, 4:6).

Дарья Сингур за 1 час и 1 минуту без шансов проиграла №163 мирового рейтинга Ребекке Машаровой (3:6, 1:6).

Таким образом, шанс пройти в основную сетку Australian Open через квалификацию сохраняют только Леся Цуренко и Екатерина Байндл.